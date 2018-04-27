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В Прикамье бухгалтер фирмы присвоила полмиллиона рублей
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В Прикамье бухгалтер фирмы присвоила полмиллиона рублей 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
47-летнюю жительницу Чернушки подозревают в преступлении. Женщина работал бухгалтером в коммерческой организации.
Неладное заподозрил генеральный директор организации. Он обратился в полицию в апреле этого года.
Как выяснилось, деньги со счетов фирмы бухгалтер снимала и присваивала с апреля по декабрь 2016 года. В общей сложности женщина присвоила 540 тысяч рублей.
«Генеральный директор долго не обращался в полицию, так как надеялся, что его подчиненная вернет деньги. Однако подозреваемая так и не выплатила взятую сумму», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отношении 47-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
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