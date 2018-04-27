В Прикамье бухгалтер фирмы присвоила полмиллиона рублей

47-летнюю жительницу Чернушки подозревают в преступлении. Женщина работал бухгалтером в коммерческой организации.

Неладное заподозрил генеральный директор организации. Он обратился в полицию в апреле этого года.

Как выяснилось, деньги со счетов фирмы бухгалтер снимала и присваивала с апреля по декабрь 2016 года. В общей сложности женщина присвоила 540 тысяч рублей.

В отношении 47-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».