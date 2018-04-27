Уральцы пытались перебросить посылку с наркотиками в колонию

Сегодня утром, 27 апреля, сотрудники исправительной колонии № 8 в поселке городского типа Гари задержали двух мужчин, пытавшихся перебросить посылку с запрещенными на режимной территории предметами.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области корреспонденту ИА «Уральский меридиан» сообщили, что у мужчин изъяли 6 мобильных телефонов, а также пластмассовый контейнер с веществом коричневого цвета. По предварительной версии, это вещество — наркотик.

В настоящее время проводится проверка.