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Уральцы пытались перебросить посылку с наркотиками в колонию
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Уральцы пытались перебросить посылку с наркотиками в колонию 

Уральский меридиан 33 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня утром, 27 апреля, сотрудники исправительной колонии № 8 в поселке городского типа Гари задержали двух мужчин, пытавшихся перебросить посылку с запрещенными на режимной территории предметами.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области корреспонденту ИА «Уральский меридиан» сообщили, что у мужчин изъяли 6 мобильных телефонов, а также пластмассовый контейнер с веществом коричневого цвета. По предварительной версии, это вещество — наркотик.
В настоящее время проводится проверка.
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