Россияне отдали более 30 миллионов рублей «строителю» финансовой пирамиды из Великого Устюга

Правоохранительные органы Великого Устюга задержали местного жителя, руководившего организацией «МСО Инвест Групп», которая привлекала деньги граждан, обещая взамен большой доход.

По сути же, компания являлась финансовой пирамидой и действовала на территории нескольких регионов России

Согласно данным прокуратуры Вологодской области, на момент задержания руководителя потерпевшими признаны 50 человек, у которых организация похитила более 30 миллионов рублей. В отношении главы «МСО Инвест Групп» возбужден ряд уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что количество потерпевших и размер ущерба будет много больше, поскольку ежедневно поступают все новые заявления от обманутых вкладчиков.