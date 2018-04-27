Женщину из Устьян осудили за продажу спирта «из-под полы»

53-хлетняя жительница Устьянского района осуждена за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией.

Как сообщают в прокуратуре Архангельской области, 6 февраля она продала в своей квартире жителю посёлка Шурай 244 мл. этилового спирта с за 150 рублей. До этого женщина уже привлекалась к административной ответственности за розничную продажу спиртосодержащей продукции. Поэтому в её повторных действиях также усмотрены признаки состава преступления.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде трёх месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты, с испытательным сроком в 6 месяцев.