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Женщину из Устьян осудили за продажу спирта «из-под полы»
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Женщину из Устьян осудили за продажу спирта «из-под полы» 

АиФ Архангельск 41 минуту назад
Фото: АиФ Архангельск
53-хлетняя жительница Устьянского района осуждена за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией.
Как сообщают в прокуратуре Архангельской области, 6 февраля она продала в своей квартире жителю посёлка Шурай 244 мл. этилового спирта с за 150 рублей. До этого женщина уже привлекалась к административной ответственности за розничную продажу спиртосодержащей продукции. Поэтому в её повторных действиях также усмотрены признаки состава преступления.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде трёх месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты, с испытательным сроком в 6 месяцев.
Между тем, в начале 2018 года количество отправлений спиртом в Архангельской области выросло на 15%.
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