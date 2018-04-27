Новосибирские подростки-разбойники напали на женщину-таксиста

Новосибирский Калининский районный суд вынес обвинение по уголовному делу 19-летнего парня и его 17-летнего подельника. Оба они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), а несовершеннолетний — в ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

5 июня прошлого года около 23 часов несовершеннолетний и Шевченко, ехали в такси, которое вела женщина. Парни потребовали от нее остановить автомобиль у здания, расположенного у парка культуры и отдыха «Сосновый бор». Это было безлюдное место. На месте 17-летний собрался ее убить. Парень понимал, что, если женщину оставить в живых, она обязательно сообщит о случившемся.

С помощью бытового ножа, молодой человек напал на таксиста, пытался перерезать ей горло. А потом 9 раз ударил ножом в шею, грудную клетку, руки. Потерпевшая бросилась из салона автомобиля, но несовершеннолетний два раза ударил ее ножом в спину, после чего потребовал передать ему деньги. Потерпевшая бросила 700 рублей на землю, а парень забрал из салона автомобиля и ее сотовый телефон. После чего оба преступника сбежали. Женщине же удалось добраться до АЗС, откуда она и была доставлена в медицинское учреждение. В ходе судебного следствия подсудимые вину не признали.