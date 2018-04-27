Опасный рецидивист из Волхова подозревается в нападении на 13-летнюю девочку

Подозреваемый проник в одну из волховских квартир, напал на 13-летнюю девочку и отобрал у нее телефон и два планшета. Оказалось, что мужчина неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти

Мужчина проник в квартиру 26 апреля, когда хозяйка вышла на улицу развесить белье. В доме мужчина напал на девочку и, угрожая убийством, отобрал два планшета и сотовый телефон, после чего скрылся.

Сотрудники ОМВД установили подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений: кражи, грабежи, разбои, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Сейчас подозреваемый под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище».