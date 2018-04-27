Ещё
Опасный рецидивист из Волхова подозревается в нападении на 13-летнюю девочку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опасный рецидивист из Волхова подозревается в нападении на 13-летнюю девочку 

Ivyborg.ru 45 минут назад
Подозреваемый проник в одну из волховских квартир, напал на 13-летнюю девочку и отобрал у нее телефон и два планшета. Оказалось, что мужчина неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти
Мужчина проник в квартиру 26 апреля, когда хозяйка вышла на улицу развесить белье. В доме мужчина напал на девочку и, угрожая убийством, отобрал два планшета и сотовый телефон, после чего скрылся.
Сотрудники ОМВД установили подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений: кражи, грабежи, разбои, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Сейчас подозреваемый под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище».
Ivyborg.ru: последние новости
Мужчина из Новой Ладоги нанес своей сожительнице 47 ударов ножом Следственный комитет проведет прием граждан в Волосовском районе Пьяный выборжец обматерил полицейского и попал под суд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна67
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»29
Поставим Макаревича на место298
Что Меркель отдаст за российский газ95
Майские законы отразятся на зарплатах россиян175
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение