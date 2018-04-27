Ямальский предприниматель осужден за неуплату более 27 миллионов рублей налогов 

В Лабытнангах (ЯНАО) вынесен обвинительный приговор в отношении генерального директора и главного бухгалтера коммерческой организации ООО «Торгсинтез», которые в течение двух лет скрывали налоги. Сумма задолженности перед государством составила более 27 миллионов рублей. Как показали материалы расследования, при осуществлении махинаций осужденные открывали фирмы-однодневки, зарегистрированные на территории разных регионов Российской Федерации, а также использовали в своей схеме своих доверенных лиц и близких родственников.
«По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов», — сообщает пресс-служба Следственного Комитета ЯНАО. С целью принятия предусмотренных законом мер по возмещению причиненного бюджету государства ущерба на имущество должников наложен арест.
Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Главному бухгалтеру суд определил меру наказания в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора по достижению ребенка 14-летнего возраста..