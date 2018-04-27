Пенсионер помог полиции поймать мошенницу в Конькове

Мошенники часто пользуются доверчивостью и слабой информированностью пожилых людей, чтобы обогатиться. Один из сценариев, к которому прибегают злоумышленники, такой: они звонят пожилым людям под видом лжеврачей и выманивают у них деньги на лекарства.

Когда 83-летнему коньковцу по телефону сообщили, что у него серьезная болезнь, для лечения которой необходимо приобрести лекарство стоимостью 310 тысяч рублей, он сразу заподозрил неладное и позвонил в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коньково поймали мошенницу при передаче ей денежных средств на улице Миклухо-Маклая. Ею оказалась 35-летняя приезжая.

На территории Московской области полицейские задержали и ее подельницу, которая звонила пенсионеру и договаривалась о встрече. Ею оказалась 34-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Как было установлено, задержанные использовали телефонный справочник и обзванивали пенсионеров, предлагая дорогостоящие препараты.

Следственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.