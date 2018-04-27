Братьев, ограбивших банк в ХМАО, приговорили к восьми годам колонии

Ограбление банка произошло в поселке Малый Атлым Октябрьского района ХМАО в конце марта прошлого года. По данным полиции, двоюродные братья, ранее судимые за совершение краж, вооружились карабином «Сайга» и ворвались в масках в операционный зал. Там они скрутили банковских работников и, угрожая им расправой, похитили из сейфа около 2,7 миллиона рублей.

С места преступления родственники скрылись на снегоходе в сторону тайги, однако транспорт по пути сломался. Их задержали по горячим следам, при этом в погоне за грабителями, как подчеркивали в окружном управлении МВД , участвовали не только сотрудники правоохранительных органов, но и глава сельского поселения. Похищенные деньги они обнаружили закопанными в снегу вблизи лесополосы.

Уголовное дело в отношении мужчин было возбуждено по статье о разбое.