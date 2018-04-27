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Братьев, ограбивших банк в ХМАО, приговорили к восьми годам колонии
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Братьев, ограбивших банк в ХМАО, приговорили к восьми годам колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр — РИА Новости. Двоюродных братьев из Нягани, ограбивших отделение банка в Ханты-Мансийском автономном округе, отправили на 8 лет в колонию строгого режима, сообщает в пятницу прокуратура Югры.
Ограбление банка произошло в поселке Малый Атлым Октябрьского района ХМАО в конце марта прошлого года. По данным полиции, двоюродные братья, ранее судимые за совершение краж, вооружились карабином «Сайга» и ворвались в масках в операционный зал. Там они скрутили банковских работников и, угрожая им расправой, похитили из сейфа около 2,7 миллиона рублей.
С места преступления родственники скрылись на снегоходе в сторону тайги, однако транспорт по пути сломался. Их задержали по горячим следам, при этом в погоне за грабителями, как подчеркивали в окружном управлении МВД, участвовали не только сотрудники правоохранительных органов, но и глава сельского поселения. Похищенные деньги они обнаружили закопанными в снегу вблизи лесополосы.
Уголовное дело в отношении мужчин было возбуждено по статье о разбое.
"Суд с учетом позиции прокурора назначил каждому виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении прокуратуры.
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