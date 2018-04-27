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Вологодская финансовая пирамида похитила у россиян более 30 млн рублей
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Вологодская финансовая пирамида похитила у россиян более 30 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ВОЛОГДА, 27 апреля. /ТАСС/. Великоустюгский районный суд выдал санкцию на арест жителя города Великий Устюг, руководителя организации «МСО Инвест Групп», которая являлась финансовой пирамидой и действовала на территории нескольких регионов России. На момент задержания руководителя потерпевшими признаны 50 человек, у которых организация похитила более 30 млн рублей, сообщили в пятницу в прокуратуре Вологодской области.
"Великоустюгская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следователя об аресте руководителя «МСО Инвест Групп», который подозревается в хищении денежных средств у граждан в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием при заключении договоров займа", — указано в сообщении областной прокуратуры.
По данным надзорного органа, в отношении руководителя возбужден ряд уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Как уточнила ТАСС старший помощник прокурора Вологодской области Паулина Лелюх, на момент задержания руководителя «МСО Инвест Групп» потерпевшими были признаны 50 жителей Вологодской и Архангельской областей, офисы фирмы действовали в Великом Устюге и в Котласе.
"Количество потерпевших и размер ущерба будет много больше, каждый поступают все новые заявления от потерпевших. Организация действовала по принципу финансовой пирамиды, принимая деньги от граждан и обещав взамен большой доход. На момент возбуждения уголовного дела ущерб оценивался более 30 млн рублей", — сказала представитель прокуратуры.
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