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Дело экс-сотрудника СБ МВД Тимченко по делу о взятке передано в суд
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Дело экс-сотрудника СБ МВД Тимченко по делу о взятке передано в суд 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника собственной безопасности МВД Юрия Тимченко по делу о получении взятки и покушении на мошенничество на 100 млн рублей. Как сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Тимченко, бывшего начальника 17 отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД РФ, полковника полиции.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в суд также направлено уголовное дело в отношении Сергея Зиновенко, который, по материалам расследования, являлся посредником при передаче денег бывшему сотруднику полиции. Дело в отношении еще одного посредника Константина Марченкова было передано в суд ранее, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении Тимченко расследуется с декабря 2016 года. По версии следствия, Тимченко, обладая информацией о расследовании сотрудниками СК РФ по Петербургу уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты более 1 млрд рублей налогов компанией «Деловые линии», а также об аресте 1,5 млрд рублей на счетах компании, потребовал от представителя компании передать ему через посредников взятку в сумме 100 млн рублей, а взамен полицейский обещал способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Посредниками в передаче денег от представителя компании бывшему полицейскому стали Константин Марченков и Сергей Зиновенко.
После того, как представитель компании передал первую часть денег в сумме 50 млн рублей посредникам у торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, все фигуранты дела были задержаны сотрудниками ФСБ. Тимченко до суда находился под стражей, в последний раз суд продлевал ему арест в марте текущего года. Посредников отпустили под залог, а уголовное дело, начатое в отношении учредителя компании «Деловые Линии» Алексея Богатикова, было прекращено в связи с тем, что компания возместила ущерб бюджету в полном объеме.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала о проведении структурных изменений в Главном управлении собственной безопасности МВД России в связи с инцидентом.
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