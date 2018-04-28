В Омске задержаны принуждавшие девушку к проституции сутенеры 

В Омске задержаны двое местных жителей в возрасте 24 и 29 лет, которые подозреваются в разбойном нападении на 22-летнюю девушку и принуждении её к проституции. Сначала они вовлекли знакомую в «интимный» бизнес, а когда она решила прекратить это грязное дело, мужчины вывезли ее на съемную квартиру, избили, отняли паспорт и два мобильных телефона. Её отпустили после обещания выплатить крупную сумму денег. Девушка обратилась в полицию и оперативники вместе со спецназом задержали сутенеров. В ходе обысков у них нашли сигнальные пистолеты, поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, телефон и паспорт потерпевшей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и другие эпизоды деятельности задержанных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам вовлечения в занятие проституцией и организации занятия проституцией. Возбуждено дело о разбойном нападении, фигуранты арестованы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
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