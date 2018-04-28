В Омске задержаны принуждавшие девушку к проституции сутенеры 

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В Кузбассе девочка погибла под обрушившимся зданием

Бывшему главе УМВД России по Томской области предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ

В Красноярском крае сотрудника колонии будут судить за полученную от осужденного бутылку коньяка