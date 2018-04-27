Многодетная мать из Башкирии, убившая мужа скалкой, получила 4,5 года колонии

Мелеузе на скамье подсудимых оказалась местная жительница. Женщину обвинили в убийстве мужа.

По версии следователей, 10 июля прошлого года между супругами произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила скалку и начала бить ею мужчину. Защищаясь, он отобрал скалку у жены и ударил ее по голове. Тогда женщина нашла на кухне еще одну скалку и отомстила мужу за обиды. Мужчина скончался от открытых ран головы.

Позже выяснилось, что мать троих сыновей постоянно терпела от супруга издевательства. Он избивал ее и детей, злоупотреблял алкоголем и вел себя непристойно. От дачи показаний обвиняемая отказалась, свою вину не признала.

— Суд учел положительные характеристики женщины, а также то, что она воспитывает двух несовершеннолетних сыновей и одного мальчика младше 14 лет. Судья приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима , — рассказали в пресс-службе суда.

Реальное отбывание наказания отсрочили до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.