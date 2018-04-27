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Многодетная мать из Башкирии, убившая мужа скалкой, получила 4,5 года колонии
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Многодетная мать из Башкирии, убившая мужа скалкой, получила 4,5 года колонии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Мелеузе на скамье подсудимых оказалась местная жительница. Женщину обвинили в убийстве мужа.
По версии следователей, 10 июля прошлого года между супругами произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила скалку и начала бить ею мужчину. Защищаясь, он отобрал скалку у жены и ударил ее по голове. Тогда женщина нашла на кухне еще одну скалку и отомстила мужу за обиды. Мужчина скончался от открытых ран головы.
Позже выяснилось, что мать троих сыновей постоянно терпела от супруга издевательства. Он избивал ее и детей, злоупотреблял алкоголем и вел себя непристойно. От дачи показаний обвиняемая отказалась, свою вину не признала.
— Суд учел положительные характеристики женщины, а также то, что она воспитывает двух несовершеннолетних сыновей и одного мальчика младше 14 лет. Судья приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе суда.
Реальное отбывание наказания отсрочили до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.
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