В Северной Осетии задержали вандалов, осквернивших памятник погибшим в годы ВОВ

ВЛАДИКАВКАЗ , 27 апреля. / ТАСС /. Полицейские Северной Осетии задержали двух вандалов, осквернивших монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны и жаривших мясо на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На площади Победы у железнодорожного вокзала города Моздок неизвестные осквернили монумент, установленный землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Двое мужчин пожарили на Вечном огне мясо, и там же, судя по следам, устроили пикник, оставив после себя кучу мусора", — говорится в сообщении.

Вандалами оказали двое моздокчан 1974 и 1960 года рождения, оба ранее судимы. По версии следствия, они совершили указанное преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по статье 214 УК РФ — «Вандализм».