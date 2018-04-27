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В Северной Осетии задержали вандалов, осквернивших памятник погибшим в годы ВОВ
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В Северной Осетии задержали вандалов, осквернивших памятник погибшим в годы ВОВ 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Полицейские Северной Осетии задержали двух вандалов, осквернивших монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны и жаривших мясо на Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"На площади Победы у железнодорожного вокзала города Моздок неизвестные осквернили монумент, установленный землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Двое мужчин пожарили на Вечном огне мясо, и там же, судя по следам, устроили пикник, оставив после себя кучу мусора", — говорится в сообщении.
Вандалами оказали двое моздокчан 1974 и 1960 года рождения, оба ранее судимы. По версии следствия, они совершили указанное преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по статье 214 УК РФ — «Вандализм».
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