Убийцу курсанта иркутского института МВД отправили за решетку 

23-летнего гражданина Таджикистана признали виновным в убийстве своего соотечественника. Он учился в иркутском институте МВД. Два года назад осужденный с приятелем решили «выбить» у курсанта деньги. Обсудить несуществующий долг молодого человека пригласили в район остановки общественного транспорта «6 поселок ГЭС», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. При встрече подсудимые выдвинули требование о возврате мнимого долга, угрожая ножами, однако парень стал оказывать сопротивление. В результате потерпевшему были нанесены 14 ножевых ранений, от которых он скончался. Суд приговорил гражданина Таджикистана к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник объявлен в международный розыск.