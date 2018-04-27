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Убийцу курсанта иркутского института МВД отправили за решетку
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Убийцу курсанта иркутского института МВД отправили за решетку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
23-летнего гражданина Таджикистана признали виновным в убийстве своего соотечественника. Он учился в иркутском институте МВД. Два года назад осужденный с приятелем решили «выбить» у курсанта деньги. Обсудить несуществующий долг молодого человека пригласили в район остановки общественного транспорта «6 поселок ГЭС», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. При встрече подсудимые выдвинули требование о возврате мнимого долга, угрожая ножами, однако парень стал оказывать сопротивление. В результате потерпевшему были нанесены 14 ножевых ранений, от которых он скончался. Суд приговорил гражданина Таджикистана к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник объявлен в международный розыск.
Как писала «Русская планета», ссполняющей обязанности главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США назначена Джина Хаспел. Ранее она занимала пост заместителя директора ведомства.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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