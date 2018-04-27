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Бывший омский полковник пойдет под суд за браконьерство
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Бывший омский полковник пойдет под суд за браконьерство 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ОмскПресс
Уголовное дело в отношении Владимира Яркова, в чью сеть попались полторы сотни стерлядок, отправлено в прокуратуру. Региональный СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области Владимира Яркова. Он обвиняется в незаконном отлове рыбы осетровых пород.
По версии следствия, в ночь с 24 на 25 июля 2017 года на реке Иртыш Ярков на лодке «Обь-М» с помощью сети выловил стерлядь в количестве 156 штук и иной рыбы, чем причинил государству ущерб на общую сумму 91 тыс. 80 рублей. В октябре он был уволен за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего Владимир Ярков отправится на скамью подсудимых.
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