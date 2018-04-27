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Руководителя «СтройКомСервиса» осудили на 6 лет
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Руководителя «СтройКомСервиса» осудили на 6 лет 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Ленинском суде Оренбурга огласили приговор генеральному директору ООО «СтройКомСервис». Его обвиняли в мошенничестве.
Напомним, что в течение двух лет обвиняемый обманным путем заключал с гражданами договоры долевого участия. Руководитель компании умалчивал об отсутствии возможности сдать в эксплуатацию жильцам дома в селе Нежинка. Более того, подсудимый брал с дольщиков деньги и распоряжался ими по своему усмотрению. Таким образом, от действий мошенника пострадало 40 потерпевших.
В суде свою вину руководитель компании отрицал и просил вынести ему оправдательный приговор. Прокурор был неуклонен и потребовал его наказать шестью годами лишения свободы.
В итоге суд удовлетворил требование прокурора и признал подсудимого виновным. С учетом непогашенной ранее судимости обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 2 месяца в колонии общего режима, обязали выплатить штраф в 500 тыс. рублей и лишили права заниматься организационной и административно-хозяйственной деятельностью на два года.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования 30 потерпевших. В их пользу удалось взыскать материальный ущерб общей суммой почти 4,8 млн рублей. В законную силу приговор еще не вступил.
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