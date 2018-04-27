Вандалы жарили шашлыки на Вечном Огне в Моздоке

Моздокские полицейские задержали подозреваемых в вандализме, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-А.

Жители Моздока пожаловались в полицию на двух вандалов, осквернивших монумент ВОВ. Мужчины пожарили на Вечном Огне мясо, а потом устроили на памятнике пикник, оставив после себя мусор.

Оперативники обнаружили и задержали подозреваемых. Оба местных жителя были ранее судимы. Полицейские выяснили, что акт вандализма они совершили, будучи пьяными. «Пожарили, покушали и пошли спать», — рассказал полицейским один из задержанных.

Вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается, поскольку правоохранительным органам не известны все обстоятельства произошедшего.