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Вандалы жарили шашлыки на Вечном Огне в Моздоке
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Вандалы жарили шашлыки на Вечном Огне в Моздоке 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Моздокские полицейские задержали подозреваемых в вандализме, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-А.
Жители Моздока пожаловались в полицию на двух вандалов, осквернивших монумент ВОВ. Мужчины пожарили на Вечном Огне мясо, а потом устроили на памятнике пикник, оставив после себя мусор.
Оперативники обнаружили и задержали подозреваемых. Оба местных жителя были ранее судимы. Полицейские выяснили, что акт вандализма они совершили, будучи пьяными. «Пожарили, покушали и пошли спать», — рассказал полицейским один из задержанных.
Вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается, поскольку правоохранительным органам не известны все обстоятельства произошедшего.
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