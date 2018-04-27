Двое мужчин в Северной Осетии жарили мясо на Вечном огне

Полицейские Северной Осетии задержали двух мужчин, жаривших мясо на Вечном огне и устроивших пикник возле монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«На площади Победы у железнодорожного вокзала города Моздок неизвестные осквернили монумент, установленный землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Двое мужчин пожарили на Вечном огне мясо, и там же, судя по следам, устроили пикник, оставив после себя кучу мусора», — сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным полицейских, задержаны двое жителей Моздока 1974 и 1960 года рождения. У обоих ранее были судимости. По версии следствия, мужчины устроили акт вандализма в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанных может быть возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ — «Вандализм».