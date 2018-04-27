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Сотрудник ГИБДД в Пскове обвиняется в получении взятки в 20 тыс. рублей
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Сотрудник ГИБДД в Пскове обвиняется в получении взятки в 20 тыс. рублей 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Инспектор ГИБДД УМВД России по Пскову обвиняется в получении взятки в размере 20 тыс. рублей, сопряженной с ее вымогательством. Об этом АиФ-Псков сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе следствия установлено, что 29 января 2017 года в дневное время сотрудником ГИБДД была остановлена автомашина марки «Тойота» под управлением местного жителя, от которого инспектор под надуманным предлогом о нахождении в состоянии алкогольного опьянения, потребовал передать ему взятку в виде денег размере 20 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности, на что водитель согласился, а после передачи денег добровольно сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве у него взятки со стороны сотрудника ГИБДД.
Санкция п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
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