Сотрудник ГИБДД в Пскове обвиняется в получении взятки в 20 тыс. рублей

Инспектор ГИБДД УМВД России по Пскову обвиняется в получении взятки в размере 20 тыс. рублей, сопряженной с ее вымогательством. Об этом АиФ-Псков сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 29 января 2017 года в дневное время сотрудником ГИБДД была остановлена автомашина марки «Тойота» под управлением местного жителя, от которого инспектор под надуманным предлогом о нахождении в состоянии алкогольного опьянения, потребовал передать ему взятку в виде денег размере 20 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности, на что водитель согласился, а после передачи денег добровольно сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве у него взятки со стороны сотрудника ГИБДД.

Санкция п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.