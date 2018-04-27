Ещё
Пойдут под суд две подруги, нагревшие уфимцев на 318 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пойдут под суд две подруги, нагревшие уфимцев на 318 миллионов рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе перед слугами Фемиды предстанут две местные жительницы. Женщин обвиняют по двум уголовным статьям: мошенничество в особо крупном размере и незаконное образование юрлица.
По версии следователей, 38-летняя уфимка придумала хитроумный план. Она создала видимость высокодоходного бизнеса в сфере приватизации собственности и транспортных перевозок. Для развития дела женщина принимала вложения от деловых партнеров. Так она получила от 43 граждан сумму свыше 187 миллионов рублей. Сама потратила деньги по своему усмотрению. Позже она вовлекла в «бизнес» 41-летнюю подругу. Вместе они нагрели еще шестерых на 128 миллионов рублей.
— Для привлечения внимания они создали еще одну фирму, зарегистрированную на подставное лицо, — рассказали республиканской прокуратуре.
Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. На жилой дом и два автомобиля мошенниц наложен арест. Их имущество оценивается в 16 миллионов рублей.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии антикоррупционеру, подарившему возлюбленной «Мерседес», продлили арест Попала на 5000: жительницу Калининграда развел на деньги подросток из Башкирии Житель Башкирии забил пожилую женщину до смерти
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна68
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»35
Поставим Макаревича на место338
Что Меркель отдаст за российский газ96
Майские законы отразятся на зарплатах россиян178
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение