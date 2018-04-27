Пойдут под суд две подруги, нагревшие уфимцев на 318 миллионов рублей

Уфе перед слугами Фемиды предстанут две местные жительницы. Женщин обвиняют по двум уголовным статьям: мошенничество в особо крупном размере и незаконное образование юрлица.

По версии следователей, 38-летняя уфимка придумала хитроумный план. Она создала видимость высокодоходного бизнеса в сфере приватизации собственности и транспортных перевозок. Для развития дела женщина принимала вложения от деловых партнеров. Так она получила от 43 граждан сумму свыше 187 миллионов рублей. Сама потратила деньги по своему усмотрению. Позже она вовлекла в «бизнес» 41-летнюю подругу. Вместе они нагрели еще шестерых на 128 миллионов рублей.

— Для привлечения внимания они создали еще одну фирму, зарегистрированную на подставное лицо, — рассказали республиканской прокуратуре

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. На жилой дом и два автомобиля мошенниц наложен арест. Их имущество оценивается в 16 миллионов рублей.