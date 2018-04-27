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Пермские полицейские задержали автомобильного вора
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Пермские полицейские задержали автомобильного вора 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
В дежурную часть отдела полиции №4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г. Перми поступило сообщение от местного жителя 1981 года рождения о краже. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они осмотрели место происшествия, опросили свидетелей кражи, изъяли улики.
Выяснилось, что злоумышленник около одного из детских садов путем сканирования автосигнализации проник в салон автомобиля Тойота Королла и тайно похитил женский кошелек, мужское портмоне, 3 флеш-карты, банковские карты, планшетный компьютер, наличные и другое имущество. Общий ущерб составил 73 800 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения. Выяснилось, что он причастен еще к одной аналогичной краже. В сентябре прошлого года молодой человек тайно похитил из автомобиля Форд Фокус, принадлежавшего 39-летней женщине, сотовый телефон и кошелек, в котором находились наличные в сумме 2000 рублей и банковские карты. Позже злоумышленник обналичил с обеих карт 78 000 рублей. Общий ущерб составил 97 000 рублей. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждены уголовные дела. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Следственные мероприятия продолжаются.
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