В Оренбуржье по подозрению в убийстве задержана 17-летняя девушка

По версии следствия, вечером 26 апреля в одной из квартир дома по улице Железнодорожной между молодыми людьми произошел конфликт после распития спиртного. Девушка нанесла мужчине удар ножом в область правого плеча, от которого потерпевший скончался.

Фигурантка свою вину в совершении убийства сожителя признала полностью. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.