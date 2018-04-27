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В Оренбуржье по подозрению в убийстве задержана 17-летняя девушка
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В Оренбуржье по подозрению в убийстве задержана 17-летняя девушка 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в городе Бугуруслане в результате конфликта убили 28-летнего мужчину. В СК РФ по Оренбургской области сообщили, что по подозрению в причастности к преступлению возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней сожительницы убитого.
По версии следствия, вечером 26 апреля в одной из квартир дома по улице Железнодорожной между молодыми людьми произошел конфликт после распития спиртного. Девушка нанесла мужчине удар ножом в область правого плеча, от которого потерпевший скончался.
Фигурантка свою вину в совершении убийства сожителя признала полностью. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
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