Скелеты трех человек, убитых в 90-е, обнаружены на севере Москвы

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Строители, проводившие на Большой Академической улице земляные работы, нашли кости и черепа трех людей, предварительно, убитых в 90-е годы.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют, кто и за что лишил жизни этих людей.

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