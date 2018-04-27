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Скелеты трех человек, убитых в 90-е, обнаружены на севере Москвы
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Скелеты трех человек, убитых в 90-е, обнаружены на севере Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Строители, проводившие на Большой Академической улице земляные работы, нашли кости и черепа трех людей, предварительно, убитых в 90-е годы.
— Обнаружены скелетированные останки трех человек, убитых, по предварительным данным, еще в 90-е. На месте работает следственно-оперативная группа, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Он добавил, что возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют, кто и за что лишил жизни этих людей.
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