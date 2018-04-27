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В Череповце осудят слесаря, убившего коллегу
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В Череповце осудят слесаря, убившего коллегу 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: ГородЧе
Нож в спину вонзил своему коллеге слесарь одного из череповецких предприятий. На скамье подсудимых оказался 52-летний мужчина.
Трагедия произошла 2 января. Закончив смену, мужчины решили отметить главный праздник года. Обвиняемый пригласил 41-летнего коллегу в гости. В ходе застолья они поссорились. Когда аргументы были исчерпаны, хозяин квартиры схватил со стола нож и ударил им в спину оппонента. Тот скончался на месте происшествия.
Испугавшись содеянного, агрессор пытался привести жертву в чувство, делал ему искусственное дыхание, а потом сам вызвал полицию.
Как сообщает областной следственный комитет, в отношении слесаря возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершено. Судьбу мужчины определит суд.
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