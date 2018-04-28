В Курманаевском районе пьяный мужчина из-за оскорбления зарезал брата

Житель Курманаевского района предстанет перед судом по делу об убийстве собственного брата.

10 марта тело 27-летнего погибшего было обнаружено в его доме по улице Школьной в селе Семеновка. По подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний родственник убитого. Предварительно выяснено, что ранее судимый фигурант дела во время совместной пьянки ударил ножом брата в скуловую область из-за оскорбления. Мужчина скончался сразу, обвиняемый сам вызвал «скорую».