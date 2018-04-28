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В Курманаевском районе пьяный мужчина из-за оскорбления зарезал брата
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В Курманаевском районе пьяный мужчина из-за оскорбления зарезал брата 

АиФ-Оренбург 51 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
Житель Курманаевского района предстанет перед судом по делу об убийстве собственного брата.
10 марта тело 27-летнего погибшего было обнаружено в его доме по улице Школьной в селе Семеновка. По подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний родственник убитого. Предварительно выяснено, что ранее судимый фигурант дела во время совместной пьянки ударил ножом брата в скуловую область из-за оскорбления. Мужчина скончался сразу, обвиняемый сам вызвал «скорую».
Фигурант дела полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
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