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После конфликта житель села в Оренбуржье убил брата
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После конфликта житель села в Оренбуржье убил брата 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Преступление произошло в марте 2018 года. Тело 27-летнего жителя села Семеновка Курманаевского района нашли с ножевым ранением в скулу.
По подозрению в совершении преступления вскоре удалось задержать неоднократно судимого 35-летнего брата погибшего, который во время распития спиртного с потерпевшим нанес ему удар ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
После этого обвиняемый вызвал «скорую» и рассказал им, что убил брата после ссоры. Свою вину перед следователями он признал полностью. Уголовное дело передано в суд.
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