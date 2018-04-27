После конфликта житель села в Оренбуржье убил брата 

Преступление произошло в марте 2018 года. Тело 27-летнего жителя села Семеновка Курманаевского района нашли с ножевым ранением в скулу.
По подозрению в совершении преступления вскоре удалось задержать неоднократно судимого 35-летнего брата погибшего, который во время распития спиртного с потерпевшим нанес ему удар ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
После этого обвиняемый вызвал «скорую» и рассказал им, что убил брата после ссоры. Свою вину перед следователями он признал полностью. Уголовное дело передано в суд.