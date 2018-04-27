Саратовская прокуратура предлагает не только наказывать наркоманов, но и лечить

Интернет-издание «Новости Саратова» обсудило со старшим прокурором первого отдела уголовно-судебного управления, советником юстиции Алексеем Ивановым проблему наркотизации общества.

— Почему эта тема не теряет своей актуальности, хотя число наркоманов значительно не выросло?

— Дело в том, что многие наркоманы встают на путь совершения преступлений. Для приобретения наркотиков необходимы немалые деньги, а изменение психики под воздействием наркотических веществ, а также состояние наркотической абстиненции или, проще говоря, «ломки» часто приводит к тому, что подавленные воспитанием, социальными и этическими нормами отрицательные качества личности выходят наружу. В итоге лица, подверженные этому пагубному пристрастию, участвуют в распространении наркотиков, садятся за руль в состоянии наркотического опьянения, легко идут на совершение краж и грабежей.

— Какова статистика таких преступлений?

— В минувшем году в суд направлено 155 уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. Но органы правосудия не только наказывают преступивших закон, а еще должны заниматься их исправлением. В связи с этим положения УК РФ предусматривают возможность одновременно с наказанием за совершенное преступление возложить на лицо, страдающее наркоманией, обязанность пройти лечение от этого заболевания, а также медицинскую и (или) социальную реабилитацию. В 2017 году на 27 лиц, осужденных за совершение преступлений, суд по ходатайству прокуратуры возложил такую обязанность.

— Что нужно для назначения наркоману лечения?

— Обязательным основанием для назначения лечения является наличие заключения судебно-психиатрической экспертизы о том, что подсудимый страдает заболеванием «наркомания» и нуждается в прохождении лечения от него. Такая экспертиза может быть назначена на стадии предварительного расследования дела или в суде.

— Прокуратура и органы расследования принимают меры к выявлению преступников-наркоманов?

— Только в 2017 году экспертиза для установления заболевания «наркомания» проведена в отношении 641 лиц. Большую помощь в этом нам оказывает население, которое также сообщает о социально опасных людях, в том числе — страдающих наркотической зависимостью.