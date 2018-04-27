В Геленджике мужчина избил пенсионерку, она умерла

Как установлено следствием, мужчина раньше сожительствовал с дочерью пожилой женщины и с разрешения последней продолжал проживать в ее доме. Днем 19 апреля 2018 года между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 78-летней пенсионерке не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу. Осознав происходящее, обвиняемый попытался помочь пострадавшей и вызвал с помощью соседей «скорую помощь». Но когда бригада медиков приехала, им осталось только констатировать ее смерть. У женщины были выявлены множественные переломы костей скелета.