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В Геленджике мужчина избил пенсионерку, она умерла
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В Геленджике мужчина избил пенсионерку, она умерла 

АиФ — Юг 48 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Как установлено следствием, мужчина раньше сожительствовал с дочерью пожилой женщины и с разрешения последней продолжал проживать в ее доме. Днем 19 апреля 2018 года между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 78-летней пенсионерке не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу. Осознав происходящее, обвиняемый попытался помочь пострадавшей и вызвал с помощью соседей «скорую помощь». Но когда бригада медиков приехала, им осталось только констатировать ее смерть. У женщины были выявлены множественные переломы костей скелета.
Вину мужчина признал. Он арестован. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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