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Молодая вологжанка обманывала горожан по интернету
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Молодая вологжанка обманывала горожан по интернету 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
До пяти лет лишения свободы может грозить 27-летней вологжанке. Она обвиняется в дистанционном мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в полицию обратились четверо вологжан, пострадавших от ее действий. Все они потеряли ценные вещи, объявления о пропаже которых разместили в интернете. Им звонила женщина и сообщала, что нашла пропавшие предметы. В одних случаях она называла себя владелицей ломбарда, в других — обычной горожанкой. Для возврата вещей она просила вознаграждение, которое вологжане переводили на счет телефона или банковскую карту. После поступления денег мошенница переставала выходить на связь.
В ходе оперативных действий полицейские нашли злоумышленницу. Ею оказалась жительница Вологды. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
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