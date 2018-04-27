В Ленобласти задержали угрожавшего школьнице разбойника

Проникший в чужую квартиру и похитивший там гаджеты, запугав ребенка, безработный волховчанин задержан по приметам стражами порядка.

Как стало известно, 26апреля около пяти часов вечера злоумышленник, воспользовавшись незакрытой дверью, вошел в квартиру дома № 57 на проспекте Державина в городе Волхове . Там, угрожая расправой 13-летней девочке, он похитил два планшета и мобильный телефон.

В петербургском главке МВД РФ сегодня сообщили, что опергруппа уголовного розыска ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области задержала подозреваемого — им оказался 45-летний неработающий мужчина, у которого при обыске было изъято похищенное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой).