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В Краснодаре у 56-летнего мужчины изъяли коллекцию огнестрельного оружия
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В Краснодаре у 56-летнего мужчины изъяли коллекцию огнестрельного оружия 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Полицейские краевой столицы изъяли у 56-летнего местного жителя более десяти единиц охолощенного и пневматического оружия, около 25 штык-ножей, три пистолета и более тысячи патронов.
— Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженные пистолеты являются огнестрельным оружием различных моделей, а патроны — боеприпасами, пригодными для стрельбы, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как объяснил сам владелец опасных предметов, оружие он коллекционировал. Однако, несмотря на этот аргумент, в отношении краснодарца с необычным хобби возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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