В Краснодаре у 56-летнего мужчины изъяли коллекцию огнестрельного оружия

Краснодар . 27 апр. — Новая Кубань. Полицейские краевой столицы изъяли у 56-летнего местного жителя более десяти единиц охолощенного и пневматического оружия, около 25 штык-ножей, три пистолета и более тысячи патронов.

Как объяснил сам владелец опасных предметов, оружие он коллекционировал. Однако, несмотря на этот аргумент, в отношении краснодарца с необычным хобби возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.