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В Томской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

В Томской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: tvtomsk.ru
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Асиновский» задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения в крупном размере.
По предварительным данным, подозреваемый 1988 года рождения хранил во дворе дома более 1,1 килограмма конопля.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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