В Томской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Асиновский» задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения в крупном размере.

По предварительным данным, подозреваемый 1988 года рождения хранил во дворе дома более 1,1 килограмма конопля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.