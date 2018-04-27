Полицейские задержали в Томской области подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Кожевниковскому району задержаны подозреваемые в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения в крупном размере.

По предварительным данным, подозреваемые 1997 и 1999 годов рождения путем сбора верхушек и листьев дикорастущей конопли незаконно приобрели и хранили около 1,3 килограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.