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Полицейские задержали в Томской области подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств
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Полицейские задержали в Томской области подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 минут назад
Фото: tvtomsk.ru
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Кожевниковскому району задержаны подозреваемые в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения в крупном размере.
По предварительным данным, подозреваемые 1997 и 1999 годов рождения путем сбора верхушек и листьев дикорастущей конопли незаконно приобрели и хранили около 1,3 килограмма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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