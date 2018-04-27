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Во Франции 11 человек задержали за миллионные кражи косметики и парфюмерии
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Во Франции 11 человек задержали за миллионные кражи косметики и парфюмерии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Одиннадцать человек были задержаны в столичном регионе Франции Иль-де-Франс и департаменте Луаре по делу о краже косметики и парфюмерии на сумму в три миллиона евро, семерым уже предъявлены обвинения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на юридические источники.
По информации телеканала, в ходе расследования, которое началось еще в сентябре 2017 года, французская жандармерия обнаружила семь нелегальных складов с украденной косметикой люксовых марок в Клиши, Севране, Орлеане и Париже, в которых находилось 4650 флаконов парфюмерии и 540 единиц косметики, в том числе помада и тушь. Также были изъяты пять автомобилей, скутер и 16 тысяч евро наличными.
По словам прокурора Шартра Реми Кутена, «большая часть тех, кому предъявлены обвинения, признали свою причастность к этой краже».
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