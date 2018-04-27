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Руководство саратовского НИИ заподозрили в получении взятки
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Руководство саратовского НИИ заподозрили в получении взятки 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным следствия, в декабре 2014 года научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Юго-Востока были заключены 15 государственных контрактов на приобретение ведомственных квартир с ООО «Альфа Рекорд», передает пресс-служба СУ СКР региона. Впоследствии директор института и его заместитель получили в качестве взятки свыше 1,8 миллиона рублей от троих сотрудников организации. Незаконное вознаграждение полагалось руководству вуза за предоставление служебных квартир. В дальнейшем сотрудники организации хотели приобрести жилые помещения себе в собственность.
«В марте текущего года подозреваемые уже были привлечены к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Так, руководство института обогатилось еще на 700 тысяч рублей путем осуществления незаконной деятельности. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело», — сообщил представитель пресс-службы СУ СКР региона, добавив, что в настоящий момент уголовные дела объединены в одно производство.
В самом научно-исследовательском институте от комментариев отказались. По данным источника, фигурантами уголовного дела являются Александр Прянишников, который занимал пост директора НИИ до 2017 года, и его заместитель Султан Атаев.
«Мера пресечения в настоящий момент для фигурантов уголовного дела не избрана. Сотрудники следственных органов занимаются расследованием всех обстоятельств случившегося», — сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Екатерина Котлова.
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