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Двое череповчан попались с полукилограммом наркотиков
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Двое череповчан попались с полукилограммом наркотиков 

Вологда.рф 29 минут назад
Фото: Вологда.рф
Двоих череповчан задержали за распространение наркотиков. При себе мужчины имели 30 граммов запрещенного вещества, еще более полукилограмма полицейские нашли у них в офисе.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, успешную операцию сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели в конце марта. В их руках оказались мужчины 28 и 29 лет. Они делали закладки в Череповце и продавали таким образом запрещенные вещества. При досмотре у них полицейские нашли свертки с веществом темного цвета общей массой 30,28 грамма. Экспертиза показала, что это наркотик синтетического происхождения.
Обыски прошли и в офисе компании, где задержанные работали. Там наркополицейских ждала еще партия запрещенных веществ массой в 520,267 грамма, а также предметы для фасовки. Такой же наркотик нашли и в гараже одного из задержанных.
В отношении дилеров возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на преступление», «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере» и «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере». Череповчанам грозит от 20 лет до пожизненного заключения.
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