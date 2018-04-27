Двое череповчан попались с полукилограммом наркотиков

Двоих череповчан задержали за распространение наркотиков. При себе мужчины имели 30 граммов запрещенного вещества, еще более полукилограмма полицейские нашли у них в офисе.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , успешную операцию сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели в конце марта. В их руках оказались мужчины 28 и 29 лет. Они делали закладки в Череповце и продавали таким образом запрещенные вещества. При досмотре у них полицейские нашли свертки с веществом темного цвета общей массой 30,28 грамма. Экспертиза показала, что это наркотик синтетического происхождения.

Обыски прошли и в офисе компании, где задержанные работали. Там наркополицейских ждала еще партия запрещенных веществ массой в 520,267 грамма, а также предметы для фасовки. Такой же наркотик нашли и в гараже одного из задержанных.

В отношении дилеров возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на преступление», «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере» и «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере». Череповчанам грозит от 20 лет до пожизненного заключения.