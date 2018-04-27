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В Копейске задержана мошенница «покупавшая» животных на «Авито»
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В Копейске задержана мошенница «покупавшая» животных на «Авито» 

Уральский меридиан 31 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
В ходе проведения оперативно — разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в городе Копейске задержана ранее не судимая местная жительница, 1995 года рождения, подозреваемая в мошенничестве.
Женщина в сети Интернет на сайте объявлений «Авито» находила предложения о продаже животных. После чего, звонила продавцам и убеждала их, что приобретет заказанное. Свои гарантии подкрепляла переводом «денежного задатка» на банковскую карту продавца, но для этого последнему необходимо было проследовать к банкомату и провести ряд действий с картой, что потерпевшие и делали. В результате манипуляций проведенных у банкомата «покупательница» подключалась к мобильному банку своей жертвы перечисляя денежные средства на свой счет, после чего переставала выходить на связь.
«Сотрудниками полиции, установлена причастность подозреваемой к 4 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 30 000 рублей. Следственным отделением ОМВД России по городу Копейску возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества (часть 2 статьи 159 УК РФ)», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — пять лет лишения свободы. Задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
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