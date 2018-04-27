32-летний инженер осужден в Нижнем Новгороде за «липовый» больничный

В Нижнем Новгороде за использование «липового» больничного осужден 32-летний местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 9 января 2018 года в целях сокрытия невыхода на работу без уважительных причин инженер 2 категории крупного предприятия предоставил работнику табельного бюро поддельный листок нетрудоспособности, который приобрел за 2200 рублей у неустановленного лица на площади Революции

Нижегородец признал свою вину в полном объеме и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство подсудимого и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, кстовского врача подозревают в получении взятки за «липовый» больничный.