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32-летний инженер осужден в Нижнем Новгороде за «липовый» больничный
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32-летний инженер осужден в Нижнем Новгороде за «липовый» больничный 

Newsroom24 41 минуту назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде за использование «липового» больничного осужден 32-летний местный житель.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 9 января 2018 года в целях сокрытия невыхода на работу без уважительных причин инженер 2 категории крупного предприятия предоставил работнику табельного бюро поддельный листок нетрудоспособности, который приобрел за 2200 рублей у неустановленного лица на площади Революции
Нижегородец признал свою вину в полном объеме и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Суд удовлетворил заявленное ходатайство подсудимого и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, кстовского врача подозревают в получении взятки за «липовый» больничный.
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