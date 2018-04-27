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Грязовчанин самовольно подключился к газу и отправился под суд
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Грязовчанин самовольно подключился к газу и отправился под суд 

Вологда.рф 50 минут назад
Фото: Вологда.рф
За долги у жителя Грязовецкого района отключили газ, но мужчина самовольно произвёл подключение к трубе.
Нарушение выявили сотрудники «Газпром межрегионгаз Вологда» в деревне Панфилово. Оказалось, что незаконно ресурсом мужчина пользовался три месяца, чем причинил энергетической компании ущерб более чем в 54 тысячи рублей. Специалисты подачу газа вновь приостановили, а в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Кража».
В суде представители компании доказали, что грязовчанин хорошо понимал, что совершает правонарушение. Свою вину подсудимый признал.
Суд наказал мужчину исправительными работами на полгода. В течение этого времени из его заработка в пользу государства будет удерживаться определенная сумма. А чтобы вернуть газ в свой дом, мужчине необходимо оплатить долги и возместить причиненный ущерб.
Стоит отметить, что с начала года газовики выявили 21 случай самовольного подключения к газопроводам на территории Вологодской области. Компании причинен ущерб на сумму 392 тысячи рублей.
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