Грязовчанин самовольно подключился к газу и отправился под суд

За долги у жителя Грязовецкого района отключили газ, но мужчина самовольно произвёл подключение к трубе.

Нарушение выявили сотрудники « Газпром межрегионгаз Вологда » в деревне Панфилово. Оказалось, что незаконно ресурсом мужчина пользовался три месяца, чем причинил энергетической компании ущерб более чем в 54 тысячи рублей. Специалисты подачу газа вновь приостановили, а в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В суде представители компании доказали, что грязовчанин хорошо понимал, что совершает правонарушение. Свою вину подсудимый признал.

Суд наказал мужчину исправительными работами на полгода. В течение этого времени из его заработка в пользу государства будет удерживаться определенная сумма. А чтобы вернуть газ в свой дом, мужчине необходимо оплатить долги и возместить причиненный ущерб.