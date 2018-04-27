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В Сургуте будут судить дачника, убившего соседа и женщину-свидетеля
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В Сургуте будут судить дачника, убившего соседа и женщину-свидетеля 

АиФ Югра 49 минут назад
Фото: АиФ Югра
Сургутский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Югре передает уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве двух человек, и в покушении на убийство ребенка, в суд.
Следствие выяснило, что 11 марта 2017 трагедия произошла в СОТ «Вихрь» в Сургутском районе. Вечером 62-летний мужчина поссорился с соседом по даче и выстрелил в него из ружья. Он сделал 4 выстрела, убедился, что оппонент мертв и вернулся к своему дому.
Тут мужчина увидел, что на территорию СОТ выехал снегоход. Семья с маленьким ребенком поехала по направлению к убитому. Мужчина проследовал за транспортный средством к месту убийства и там выстрелил в женщину. Также он стрелял в ее супруга и ребенка. Но тут муж погибшей оказал сопротивление, выбил из рук убийцы ружье. Он связал подозреваемого и обратился в дежурную часть полиции.
В отношении обвиняемого провели более 10 судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, баллистическая, а также комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы. Выяснилось, что мужчина абсолютно вменяемый и не страдает психическим расстройством. Уголовное дело по п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст. 30, п. «а, в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ в ближайшее время направят в суд.
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