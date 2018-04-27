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Интернет-мошенники похитили у оренбурженки кругленькую сумму
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Интернет-мошенники похитили у оренбурженки кругленькую сумму 

ProOren 55 минут назад
Фото: ProOren
Оренбургская полиция возбудило уголовное дело за интернет-мошенничество при оформлении кредита.
Накануне в дежурную часть обратилась 40-летняя женщина с заявлением о хищении денежных средств размером в 10 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что оставила в интернете заявление на получение кредита в 100 тысяч. Вскоре с ней связалась неизвестная, представившись сотрудником банка, и попросила перевести 10 тыс. рублей — якобы за комиссию и страховку. Денег женщина, разумеется, не получила, и на связь с ней никто больше не выходил.
После того, как потерпевшая осознала всю прискорбность ситуации, она сразу обратилась в полицию. Следователь Центрального района УМВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Подозреваемых в совершении преступления сотрудники полиции еще не установили.
В областном УМВД оренбуржцев убедительно просят не перечислять деньги незнакомым людям, не пополнять баланс неизвестных абонентов и быть аккуратнее с введением на посторонних сайтах данных своих банковских карт.
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