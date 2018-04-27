Россиян защитят от необоснованного уголовного преследования

Госдума рассмотрит законопроект, защищающий граждан от необоснованного возобновления уголовного преследования. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

В настоящее время прокурор или следователь имеют право отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела, либо уголовного преследования.

Согласно поправкам, отмена постановления по истечении 12 месяцев со дня его вынесения будет возможна только лишь на основании судебного решения.

Нововведение позволит гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.