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Россиян защитят от необоснованного уголовного преследования
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Россиян защитят от необоснованного уголовного преследования 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Госдума рассмотрит законопроект, защищающий граждан от необоснованного возобновления уголовного преследования. Документ опубликован на сайте правительства РФ.
В настоящее время прокурор или следователь имеют право отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела, либо уголовного преследования.
Согласно поправкам, отмена постановления по истечении 12 месяцев со дня его вынесения будет возможна только лишь на основании судебного решения.
Нововведение позволит гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.
Ранее курганский фермер простил прокурора за необоснованное уголовное преследование. Фермера судили за покупку GPS-трекера, предназначенного для слежения за теленком, который постоянно отбивался от стада. Такого рода гаджеты в России считаются шпионскими устройствами.
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