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Полиция в Бразилии попросила суд продлить расследование против президента
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Полиция в Бразилии попросила суд продлить расследование против президента 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии обратилась к Верховному суду страны с просьбой продлить на 60 дней расследование в отношении президента страны Мишела Темера по делу об указе, связанном с портовым сектором, передает агентство Efe.
Как отмечает агентство, такая просьба поступает от бразильской полиции уже во второй раз.
Ранее сообщалось, что в конце февраля судья Луис Роберту Баррозу продлил на 60 дней срок расследования уголовного дела против действующего президента по делу о президентском указе об изменении системы управления портами, который якобы мог принести выгоду компании Rodrimar в обмен на взятки для Партии бразильского демократического движения.
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