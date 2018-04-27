Мужчина в Подмосковье ограбил салон связи, угрожая шприцем с якобы ВИЧ-инфицированной кровью

«Установлено, что 29-летний местный житель ворвался в помещение офиса одной из сотовых компаний, расположенной на Пушкинском шоссе. Угрожая сотруднику фирмы шприцем с якобы ВИЧ-инфицированной кровью, он похитил два мобильных телефона и денежные средства из кассы», — сказала представитель подмосковного главка.

Оперативники с помощью записи с камер наблюдения установили и задержали подозреваемого. При досмотре у мужчины обнаружили часть похищенного и шприц, который направили на биологическую экспертизу. Против задержанного возбудили уголовное дело о разбое, фигурант заключен под стражу. Сейчас полиция проверяет мужчину на причастность к другим преступлениям.