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Обвиняемый в убийстве замглавы Нягани предстанет перед судом
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Обвиняемый в убийстве замглавы Нягани предстанет перед судом 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего уроженца Дагестана, который был одним из активных участников югорской ОПГ. Мужчину обвиняют в убийстве, незаконном хранении и ношении оружия, а также в краже. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в управлении Генпрокуратуры по УрФО.
По данным следствия, с июня 2012 по март 2013 года в составе ОПГ подсудимый похитил деньги и имущество местного жителя и трех коммерческих фирм. Ущерб оценивается в 2 миллиона рублей.
Кроме того, в марте 2013-го мигрант получил заказ на убийство заместителя мэра Нягани Фариды Долотказиной (личность заказчика не установлена). Он подкараулил женщину в подъезде дома в 1-м микрорайоне и выстрелил в нее из пистолета, оборудованного самодельным устройством для бесшумной стрельбы. Чиновница скончалась.
Дело направлено в суд ХМАО-Югры.
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