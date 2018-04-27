Обвиняемый в убийстве замглавы Нягани предстанет перед судом

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего уроженца Дагестана , который был одним из активных участников югорской ОПГ. Мужчину обвиняют в убийстве, незаконном хранении и ношении оружия, а также в краже. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в управлении Генпрокуратуры по УрФО.

По данным следствия, с июня 2012 по март 2013 года в составе ОПГ подсудимый похитил деньги и имущество местного жителя и трех коммерческих фирм. Ущерб оценивается в 2 миллиона рублей.

Кроме того, в марте 2013-го мигрант получил заказ на убийство заместителя мэра Нягани Фариды Долотказиной (личность заказчика не установлена). Он подкараулил женщину в подъезде дома в 1-м микрорайоне и выстрелил в нее из пистолета, оборудованного самодельным устройством для бесшумной стрельбы. Чиновница скончалась.

Дело направлено в суд ХМАО-Югры.