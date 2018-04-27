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В Костроме наказали директора строительной фирмы «ОФЦ-Групп»
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В Костроме наказали директора строительной фирмы «ОФЦ-Групп» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме судили директора строительной фирмы, который мешал исполнению решения суда. Он не желал выплачивать деньги обманутым дольщикам, сообщает областная прокуратура.
Строительная фирма «ОФЦ-Групп» возводила в микрорайоне «Новый город» дом с привлечением средств дольщиков, но все сроки сдачи объекта были нарушены. Тогда дольщики обратились в суд и добились того, что двоим 31-летний директор предприятия должен вернуть деньги после расторжения договоров, а еще одной женщине выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Люди должны были получить более 3,5 миллионов рублей.
Но мужчина начал препятствовать исполнению решения суда. Когда приставы наложили арест на банковские счета организации, предприятие заключило договор уступки права требования с управляющей компанией. Причем директором этой компании был все тот же 31-летний костромич.
Всего он переуступил право требования на сумму в размере более 4 миллионов 500 тысяч рублей.
Приставы приняли меры, арестовав счета, и на данный момент одной из потерпевших возмещен материальный ущерб в размере более 1 миллиона рублей.
А директору компании суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.
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