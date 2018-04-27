В Костроме наказали директора строительной фирмы «ОФЦ-Групп»

Костроме судили директора строительной фирмы, который мешал исполнению решения суда. Он не желал выплачивать деньги обманутым дольщикам, сообщает областная прокуратура

Строительная фирма «ОФЦ-Групп» возводила в микрорайоне «Новый город» дом с привлечением средств дольщиков, но все сроки сдачи объекта были нарушены. Тогда дольщики обратились в суд и добились того, что двоим 31-летний директор предприятия должен вернуть деньги после расторжения договоров, а еще одной женщине выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Люди должны были получить более 3,5 миллионов рублей.

Но мужчина начал препятствовать исполнению решения суда. Когда приставы наложили арест на банковские счета организации, предприятие заключило договор уступки права требования с управляющей компанией. Причем директором этой компании был все тот же 31-летний костромич.

Всего он переуступил право требования на сумму в размере более 4 миллионов 500 тысяч рублей.

Приставы приняли меры, арестовав счета, и на данный момент одной из потерпевших возмещен материальный ущерб в размере более 1 миллиона рублей.

А директору компании суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.