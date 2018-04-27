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В Серове осудили фальшивых родственников, обманывавших пенсионеров
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В Серове осудили фальшивых родственников, обманывавших пенсионеров 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Серове за мошенничество осудили двух местных жителей. Мужчинам удалось выманить у доверчивых пенсионеров более 147 тыс. рублей, об этом сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал».
В феврале 2017 года один из жителей Серова решил разбогатеть на легкой наживе. По телефону он звонил пенсионерам и, притворяясь их родственником, рассказывал о своих напастях, для решения которых ему нужны были деньги. В частности — он просил помочь ему с оплатой лечения или штрафов за нарушение ПДД, а также с ремонтом автомобиля.
У доверчивых пенсионеров он просил от 10 до 49 тыс. рублей. Старички должны были передать необходимую сумму якобы доверенному лицу серовчанина. Но на самом деле, деньги он забирал самостоятельно или же просил об этом своего знакомого, который, однако, не знал, чем промышляет его приятель.
Таким образом мошенник совершил шесть преступлений, выманив у старичков более 147 тыс. рублей.
По решению суда двух серовчан признали виновными по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Теперь телефонному мошеннику грозит 3 года колонии строгого режима, а его приятелю — 400 часов исправительных работ. Кроме того, им придется вернуть все полученные от старичков деньги, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
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