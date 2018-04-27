Красноярец устроил стрельбу из травматики на парковке супермаркета

Красноярские оперативники задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу из пистолета на парковке одного из супермаркетов города. Выясняются мотивы и обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

О беспорядочной стрельбе на улице в полицию сообщили охранники торговой точки. По их словам, неизвестный мужчина стреляет в воздух из люка своего внедорожника.

Нарушителем оказался ранее несудимый 27-летний житель Красноярска . Напившись, он палил в воздух из собственного травматического пистолета. Против мужчины возбуждено два административных дела, автомобиль и оружие у него изъяли.