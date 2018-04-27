Красноярец устроил стрельбу из травматики на парковке супермаркета 

Красноярские оперативники задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу из пистолета на парковке одного из супермаркетов города. Выясняются мотивы и обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.
О беспорядочной стрельбе на улице в полицию сообщили охранники торговой точки. По их словам, неизвестный мужчина стреляет в воздух из люка своего внедорожника.
Нарушителем оказался ранее несудимый 27-летний житель Красноярска. Напившись, он палил в воздух из собственного травматического пистолета. Против мужчины возбуждено два административных дела, автомобиль и оружие у него изъяли.
Два года условно накануне получил стрелок из Челябинска. Нетрезвый молодой человек из окна квартиры обстрелял машину «скорой помощи».