Ещё
Красноярец устроил стрельбу из травматики на парковке супермаркета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярец устроил стрельбу из травматики на парковке супермаркета 

360tv.ru 1 час назад
Красноярские оперативники задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу из пистолета на парковке одного из супермаркетов города. Выясняются мотивы и обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.
О беспорядочной стрельбе на улице в полицию сообщили охранники торговой точки. По их словам, неизвестный мужчина стреляет в воздух из люка своего внедорожника.
Нарушителем оказался ранее несудимый 27-летний житель Красноярска. Напившись, он палил в воздух из собственного травматического пистолета. Против мужчины возбуждено два административных дела, автомобиль и оружие у него изъяли.
Два года условно накануне получил стрелок из Челябинска. Нетрезвый молодой человек из окна квартиры обстрелял машину «скорой помощи».
360tv.ru: последние новости
Следователи возбудили дело против жителя Хабаровска за письмо судье с угрозой убийства Осужденному за взятку экс‐мэру Ярославля предложили сократить срок Информация о гибели двух детей из Алтайского края в «Зимней вишне» подтвердилась
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян75
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1790
Россияне закупились подделками26
Морской авиации России предрекли смерть392
Госдеп составил список послушных стран322
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
00:59
Бузова опешила от хамства Распутиной
Шоу-бизнес
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение