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Руководство санатория «Сунгуль» задолжало сотрудникам более 8 млн рублей
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Руководство санатория «Сунгуль» задолжало сотрудникам более 8 млн рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Гендиректор санатория «Сунгуль» в Снежинске задолжал работникам зарплату на сумму более 8 млн рублей, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Заработную плату в срок не получили 104 работника лечебного учреждения, в том числе не до конца рассчитались с 36 уволенными сотрудниками. В результате в мировой суд поступило 90 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы. Генеральный директор санатория оштрафован на 30 тыс. рублей.
«Кроме того, следственный отдел по городу Касли по материалам проверки, направленным прокуратурой Снежинска, возбудил уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», — отметили в надзорном ведомстве.
Напомним, на днях в прокуратуре признались, что долги по зарплате на Южном Урале выросли на 11 млн рублей.
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